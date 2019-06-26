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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро заявил, что организаторы госпереворота в Венесуэле собирались убить десятки человек

По словам президента, заговорщики намеревались лишить жизни всех солдат, которые "встанут у них на пути" при захвате военной базы

КАРАКАС, 27 июня. /ТАСС/. Организаторы государственного переворота, который удалось предотвратить властями Венесуэлы, собирались убить десятки военных и членов военизированных формирований "колективос". Об этом заявил в среду президент страны Николас Мадуро.

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"Один из них сказал, что они пойдут и расстреляют 30, 40 или 60 членов "коллективос", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслируется в Periscope.

По его словам, заговорщики также собирались убить всех военных, которые "встанут у них на пути" при захвате военной базы.

"Мы ищем их и ловим одного за одним. Сегодня мы поймали одного из главарей, генерала в отставке", - отметил Мадуро.

Ранее министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23-24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. По словам министра, несколько заговорщиков были задержаны и дали признательные показания.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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