Мадуро заявил, что организаторы госпереворота в Венесуэле собирались убить десятки человек

КАРАКАС, 27 июня. /ТАСС/. Организаторы государственного переворота, который удалось предотвратить властями Венесуэлы, собирались убить десятки военных и членов военизированных формирований "колективос". Об этом заявил в среду президент страны Николас Мадуро.

"Один из них сказал, что они пойдут и расстреляют 30, 40 или 60 членов "коллективос", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслируется в Periscope.

По его словам, заговорщики также собирались убить всех военных, которые "встанут у них на пути" при захвате военной базы.

"Мы ищем их и ловим одного за одним. Сегодня мы поймали одного из главарей, генерала в отставке", - отметил Мадуро.

Ранее министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23-24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. По словам министра, несколько заговорщиков были задержаны и дали признательные показания.