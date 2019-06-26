Адвокат Трампа: Белый дом не будет препятствовать выступлению Роберта Мюллера в Конгрессе

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Белый дом и Министерство юстиции США не намерены препятствовать выступлению 17 июля спецпрокурора Роберта Мюллера в Палате представителей Конгресса, заявил в среду в эфире телеканала CNN адвокат президента Дональда Трампа Джей Секулов.

"Мы не предпринимаем никаких действий с точки зрения закона", - ответил он на соответствующий вопрос ведущего. "Роберт Мюллер выступит, и я уверен, что он будет придерживаться того, что содержится в его докладе, - отметил Секулов. - Я не думаю, что последуют какие-либо новые разоблачения, это было бы неуместно".

Ранее стало известно, что Мюллер, проводивший расследование приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году, выступит 17 июля на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета Палаты представителей Конгресса. По мнению председателей этих комитетов Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) и Джерролда Надлера (демократ от штата Нью-Йорк), "американцы хотят услышать напрямую от спецпрокурора" детали завершившегося расследования. Шифф и Надлер подчеркнули, что Мюллер согласился выступить на слушаниях не добровольно, а только после получения повестки, которая обязывает его явиться в Конгресс.

В конце мая газета The Washington Post сообщила, что переговоры о возможности публичного выступления Мюллера на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей зашли в тупик. По ее свидетельству, конгрессменам и Мюллеру не удалось на тот момент достичь договоренности о том, какая часть возможного выступления будет открытой, а какая - закрытой. Надлер пытался добиться того, чтобы возможное выступление Мюллера было полностью открытым для общественности, отмечает газета. 29 мая Мюллер объявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад спецпрокурора. Он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно называл ведущееся расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой и ее влиянии на результаты выборов. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.