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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи
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Al Jazeera: Ливийская армия объявила город Гарьян закрытой зоной боевых действий

Ранее из населенного пункта были выбиты отряды ЛНА, сообщает телеканал

ТАСС, 27 июня. Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, объявила город Гарьян, из которого отряды ЛНА были выбиты минувшим днем, особой зоной боевых действий. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Jazeera.

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По имеющейся информации, командование ЛНА "объявило город Гарьян закрытой зоной боевых действий". Этот статус Гарьяна, как указала ЛНА, вводится в ночь со среды на четверг и будет действовать "до особого уведомления".

Минувшим днем формирования Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) отбили у ЛНА город Гарьян, имеющий стратегическое значение в противостоянии сил ПНС и ЛНА. Подразделения, верные ПНС, в среду на рассвете нанесли неожиданный удар по северным районам Гарьяна с населением около 40 тыс. человек. Одновременно с началом штурма так называемые Силы защиты Гарьяна подняли мятеж против сторонников Хафтара в его центральной части и вступили с ними в уличные бои. В стычках применялись различные вооружения, включая тяжелую артиллерию.

После операции в Гарьяне ПНС заявило, что правительственные войска "продолжат наступательную операцию до освобождения всех территорий, захваченных армией Хафтара".

Некоторое время назад поступили сообщения, что ВВС Хафтара атаковали склады с боеприпасами и вооружением, которые находились в Гарьяне и были оставлены отрядами ЛНА при выходе из города. Отмечается, что бомбардировке подверглось и здание, в котором находился штаб ЛНА в Гарьяне. О возможных разрушениях в городе в результате авианалета или жертвах информации не поступало.

В новость были внесены изменения (3:27 мск) - меняется заголовок, приводятся подробности.

Теги
ЛивияХафтар, ХалифаНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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