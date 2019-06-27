В США начались первые теледебаты участников предвыборной гонки демократов

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, стартовали в среду в Майами (штат Флорида). Трансляцию ведут телеканалы NBC, MSNBC и Telemundo.

Дебаты проходят в одном из культурных центров Майами в два этапа: 10 участников вышли на сцену вечером в среду, еще столько же сразятся вечером в четверг. На каждую дискуссию отводится два часа. У претендентов будет по минуте на то, чтобы ответить на каждый вопрос, а также еще по 30 секунд, чтобы ответить на уточняющие вопросы. Им не предоставят возможности выступить с вступительным словом, однако позволят сделать итоговое заявление. Роль ведущих и модераторов возложена на известных в США журналистов Лестера Холта, Чака Тодда, Саванну Гатри, Рейчел Мэддоу и Хосе Диаса-Баларта. По оценкам политологов и ведущих СМИ, наибольшее внимание на первых теледебатах уделят вопросам, касающимся налогообложения, здравоохранения, образования, иммиграции и экологии.

Как отмечает телекомпания CNN, для большинства претендентов теледебаты представляют собой первый шанс выйти на аудиторию общенационального масштаба, выгодно представить основные положения будущей предвыборной платформы и выделиться среди остальных соперников-демократов. Это позволит повысить уровень поддержки среди потенциальных избирателей и обеспечит более легкий допуск к участию во вторых теледебатах, которые пройдут через месяц в штате Мичиган. Требования к участникам в дальнейшем будут ужесточаться.

В среду вечером в Майами состязаются мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли и экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени. Наибольшей поддержкой избирателей среди них пользуется сейчас Уоррен.

Национальный комитет Демократической партии в рамках первичных выборов запланировал 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.