Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня

ТАСС, 27 июня. Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп проведут встречу во время саммита G20 в пятницу в городе Осака. Об этом сообщил в четверг представитель Белого дома.

Согласно заявлению представителя администрации США, "Трамп и Путин проведут встречу в 14:00 по местному времени (08:00 мск) в городе Осака".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня. Беседа может продлиться около часа. Ушаков добавил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, подобрала ее американская сторона. По словам помощника Путина, лидеры сами определят повестку дня встречи.

Кроме того, глава вашингтонской администрации 27 июня проведет переговоры с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, 28 июня - с премьер-министром Японии Синдзо Абэ (02:30 - здесь и далее московское время). После этого пройдет трехсторонняя встреча Трампа, Абэ и премьера Индии Нарендры Моди (03:15), затем американский лидер встретится отдельно с Моди (03:35). Трамп также проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (04:15) и бразильским президентом Жаиром Болсонару (09:30).

На следующий день у главы Белого дома запланированы встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом (02:15), председателем КНР Си Цзиньпином (05:30) и президентом Турции Тайипом Эрдоганом (07:00).

По завершении программы пребывания в Осаке Трамп отправится в Сеул на переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

В новость были внесены изменения (04:31 мск) - приводится информация по остальным встречам Трампа.