Демонстранты в Гонконге прекратили блокаду штаб-квартиры полиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 июня. /ТАСС/. Демонстранты в Гонконге к утру четверга прекратили очередную блокаду штаб-квартиры местной полиции в районе Ван Чай и разошлись по домам. Серьезных инцидентов не отмечено, сообщила радиотелевещательная корпорация RTHK .

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Около тысячи протестующих накануне вечером стянулись к главному полицейскому управлению, перекрыли его входы и прилегающие улицы. Требуя освободить своих задержанных товарищей, митингующие залепили липкой лентой камеры наблюдения, развесили антиправительственные плакаты, разрисовали стены здания граффити. В настоящее время ситуация в городе спокойная. Однако демонстранты в течение дня планируют новые выступления - на сей раз у комплекса Департамента юстиции.

В среду несколько сотен демократических активистов провели марш перед генеральными консульствами стран "Большой двадцатки", пытаясь привлечь международное внимание к ситуации в этом специальном административном районе Китая перед саммитом G20 в Осаке. Они передали зарубежным дипломатам петиции, в которых призывается обратить внимание на кризис в Гонконге, где прокатилась волна массовых протестов против попыток принятия малопопулярного закона об экстрадиции.