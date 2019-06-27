В США участница теледебатов демократов выступила за прекращение войн с целью смены режимов

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Властям США следует расходовать бюджетные средства не на разработку новых вооружений и ведение войн с целью смены власти в других странах, а на нужды граждан. Такое мнение выразила в среду член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи) на первых теледебатах участников предвыборной гонки демократов. Они проходят в Майами (штат Флорида), трансляцию ведет телеканал NBC.

Габбард, которая в течение двух лет проходила военную службу в Ираке и входит в состав комитетов по иностранным делам и по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса, отметила, что осознает важность национальной безопасности и знает "страшную цену войны".

"Наши лидеры слишком долго не оправдывали наших надежд, переходили от одной войны с целью смены режима к другой, привели нас к новой холодной войне и гонке вооружений, - сказала она. - Это стоит нам триллионов [долларов] из средств налогоплательщиков, доставшихся им тяжелым трудом, и приводит к бесчисленным жертвам". "Это безумие должно прекратиться", - полагает законодатель. Она указала, что, став президентом США, расходовала бы указанные средства на удовлетворение нужд граждан, в том числе в сфере здравоохранения, экологии и для создания новых рабочих мест.

Габбард принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств и в 2017 году подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Она не входит в число фаворитов гонки демократов. Уровень ее поддержи среди избирателей, по результатам опросов общественного мнения, составлял в этом месяце примерно от 1% до 3%.

Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, проходят в одном из культурных центров Майами. Дискуссию проводят в два этапа: 10 участников вышли на сцену вечером в среду, еще столько же выступят вечером в четверг.