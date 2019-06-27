Чешский парламент не вынес вотум недоверия правительству премьера Бабиша

ПРАГА, 27 июня. /ТАСС/. Попытка оппозиции вынести в нижней палате чешского парламента вотум недоверия действующему правительству премьер-министра и лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), долларового миллиардера Андрея Бабиша провалилась. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

"Правительственная оппозиция не смогла собрать необходимый для вынесения вотума недоверия 101 из 200 голосов депутатов, - отметили там. - Внеочередное заседание нижней палаты, инициированное шестью оппозиционными политическими партиями, продолжалось до раннего утра четверга".

Бабиш ранее заявил журналистам, что оппозиция не сможет вынести вотум недоверия правительству, поскольку имеет менее половины голосов в нижней палате парламента. АНО и входящей правительственную коалицию республики Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) принадлежат 93 депутатских кресла. Кабмин также поддерживает компартия, фракция которой состоит из 15 депутатов.

Прогноз премьера оправдался. Депутаты АНО и ЧСДП голосовали против вынесения вотума недоверия правительству. Коммунисты на этот раз воздержались от участия в голосовании.

Оппозиция требовала отставки правительства Бабиша, которого Еврокомиссия (ЕК) подозревает в конфликте интересов. Вокруг премьера недавно разразился скандал, вызванный публикацией проекта аудиторского отчета ЕК. Еврокомиссия намерена потребовать от Чехии возвращения почти $20 млн, якобы незаконно полученных фирмами, связанными с политиком.

Бабиш категорически отвергает обвинения в свой адрес. Развязанную против себя кампанию он связывает с происками политических оппонентов АНО.