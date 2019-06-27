Участники теледебатов демократов раскритиковали политику Трампа в отношении Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Большинство участников теледебатов среди претендующих на пост президента США демократов выступили в поддержку сделки с Ираном по атому, трое из них подвергли жесткой критике текущий курс Вашингтона по отношению к Тегерану. Дискуссия проходит в настоящее время в Майами (штат Флорида), трансляцию ведет телеканал NBC .

На сцене находятся 10 политиков-демократов, которые претендуют на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. Ведущий попросил поднять руки тех из них, кто, находясь на посту президента США, заключил бы сделку с Ираном по атому в том виде, в каком она была в 2015 году. Девять из десяти участников дебатов подняли руки.

Единственным, кто не поднял руку, был сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер. Он пояснил, что считает ошибочным решение президента США Дональда Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году, однако отметил, что сам, будучи американским лидером, заключил бы более выгодное соглашение. Букер также дал следующую характеристику текущей политике Вашингтона в отношении Тегерана. "Трамп ведет нас к гораздо более опасной ситуации", - сказал он. Сенатор отметил, что Иран склоняется к продолжению работы над своей ядерной программой, а "США втягиваются глубже и глубже в этот кризис".

Помимо Букера об СВПД и курсе США в отношении Ирана позволили высказаться сенатору от Миннесоты Эми Клобушар и члену Палаты представителей Конгресса от штата Гавайи Тулси Габбард. "Эта сделка не была идеальной, но на тот момент она была хорошей", - сказал Клобушар. "Я бы договорилась о возобновлении нашего участия в этом соглашении, действовала бы вместе с нашими союзниками и не позволила бы Китаю и России иметь неограниченное влияние, как сделал он [Трамп]", - сказала она. Клобушар также подчеркнула, что Трампу необходимо разрешение законодателей для применения силы против Ирана.

Габбард подчеркнула, что из-за действий администрации Трампа США оказались "на грани войны с Ираном". "Американцам следует понимать, что эта война с Ираном будет гораздо более разрушительной и затратной, чем все, что мы видели в Ираке. Она унесет гораздо больше жизней, она обострит кризис, связанный с наплывом беженцев и она не будет ограничена только Ираном и затронет весь регион", - отметила законодатель. Она также высказалась за "деэскалацию ситуации" вокруг Ирана и за возобновление участия США в сделке, отметив возможность "улучшить ее".