Япония считает сбалансированным договор о гарантиях безопасности с США

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что договор Токио и Вашингтона о безопасности является сбалансированным, и у США нет планов пересматривать этот документ. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Обязанности двух сторон [в рамках договора] сбалансированы, то что он применяется в одностороннем порядке. Разговоров о том, чтобы пересмотреть этот договор между нашими правительствами не ведется",- сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что договор о безопасности с Японией выгоден исключительно для Токио. "Если Японию атакуют, мы будем вести третью мировую войну, [жертвуя] своими жизнями. Если нас атакуют, то Японии не нужно нам помогать, они могут смотреть это на своих телевизорах Sony", - отметил президент

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в Вашингтоне 19 января 1960 года. С японской стороны его подписал дед нынешнего премьера Синдзо Абэ - Нобусукэ Киси, занимавший тогда пост главы правительства. Это двустороннее соглашение является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского военного контингента на территории Японии. Согласно пятому пункту договора, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу собственной национальной безопасности и вправе действовать в этой связи согласно собственным конституционным положениям.