Участники теледебатов демократов высказались за разрешение миграционного кризиса

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Претенденты на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США выразили уверенность в необходимости преодолеть миграционный кризис на границе с Мексикой. Своими мнениями политики поделились в среду в ходе первых теледебатов участников предвыборной гонки демократов. Их трансляцию ведут телеканалы NBC, MSNBC и Telemundo.

Бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, заявил, что одним из первых его решений на посту президента США была бы отмена пункта 1325 Закона об иммиграции и гражданстве, который подразумевает уголовное преследование нелегальных иммигрантов. "Я хочу подтолкнуть к этому всех кандидатов. Я считаю, что если мы действительно хотим поменять систему, необходимо избавиться от этого пункта", - подчеркнул он.

В свою очередь сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер подчеркнул, что он рассчитывает ограничить действия иммиграционной и таможенной полиции США, сотрудники которой, по его мнению, "нарушают права въезжающих на территорию США мигрантов". "Когда люди приезжают в эту страну, они не оставляют свои человеческие права на границе", - подчеркнул он. Букер также отметил, что намерен вернуть программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). В сентябре 2017 года администрация Трампа в рамках кампании по ужесточению иммиграционного законодательства приняла решение прекратить эту практику и предложила Конгрессу разработать альтернативную программу.

Под аплодисменты зала Букер также заявил о том, что США должны бороться с нелегальной миграцией, помогая странам северного треугольника (Сальвадор, Гватемала и Гондурас). Это его намерение поддержал экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, который заметил, что в странах Центральной Америки должны быть созданы условия, благодаря которым "путешествие на расстояние в 2 тыс. миль было бы бессмысленным". О'Рурк также заметил, что Закон об иммиграции и гражданстве должен быть переписан, чтобы отвечать нынешней ситуации, однако при этом он дал понять, что выступает против того, чтобы ограничиться отказом от пункта 1325, поскольку такая мера может обернуться упрощенными условиями для контрабанды наркотиков и торговли людьми.

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар отметила, что в ситуации, когда США нуждаются в мигрантах, администрация президента Дональда Трампа "сделала шаг назад". "Мигранты не ослабляют Америку, они и есть Америка", - подчеркнула она. "Мы находимся в ситуации, когда страна нуждается в рабочих в полях, на заводах, нам нужно, чтобы они начинали малый бизнес, нуждаемся в их идеях", - заявила Клобушар, выразив одобрение идее Кастро об отмене пункта 1325 Закона об иммиграции и гражданстве. Его позицию поддержал также конгрессмен от штата Огайо Тим Райан.

Ситуация на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе предупредил, что сотрудники полиции и службы иммиграционного контроля США начнут депортировать миллионы нелегальных иммигрантов на этой неделе. Заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что порядка 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию этой латиноамериканской страны в течение последующих нескольких месяцев. Иностранцы будут находиться в Мексике, пока власти США будут рассматривать их документы, согласно договоренностям, достигнутым Мехико и Вашингтоном.

В соответствии с соглашением, заключенным в Вашингтоне 7 июня, Мексика примет меры, чтобы пресечь нелегальную иммиграцию в США. Для этого власти республики разместят подразделения своей Национальной гвардии на южной границе, а также будут бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.