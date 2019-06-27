Участники теледебатов демократов назвали Китай и ядерное оружие главными угрозами США

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Участники теледебатов среди претендующих на пост президента США демократов назвали в числе главных угроз для своей страны Китай, Россию, ядерное оружие и изменение климата. Дискуссия проходила в одном из культурных центров Майами (штат Флорида), трансляцию вел телеканал NBC .

Ведущий попросил каждого из находившихся на сцене 10 политиков-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, назвать наиболее серьезную из существующих сейчас геополитических угроз для США. "Россия, потому что она пытается подорвать нашу демократию. У нее это довольно хорошо получается, нам нужно ее остановить", - ответил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он был единственным, кто упомянул в ответе на данный вопрос Россию. "Основная угроза безопасности США - это [действующий американский президент] Дональд Трамп", - сказал в свою очередь губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард подчеркнула: "Самая серьезная угроза для нас заключается в том, что сейчас риск начала ядерной войны самый высокий в истории". Экс-конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени заявил, что "наиболее серьезный вызов в сфере геополитики исходит от Китая", а "крупнейшей геополитической угрозой остается ядерное оружие".

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар полагает, что "крупнейшей экономической угрозой" является Китай, однако "главной угрозой" она считает "текущую ситуацию на Ближнем Востоке вокруг Ирана". Конгрессмен от штата Огайо Тим Райан также назвал Китай. Бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, ответил: "Китай и изменение климата".

На опасности, связанной с изменением климата, также заострили внимание экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер к этому также добавил риск распространения ядерного оружия.

Правомерность применения силы

Участники дебатов также поспорили о правомерности военного вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела зарубежных государств и вспомнили о приписываемом России вмешательстве в выборы 2016 года.