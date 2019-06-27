Участники теледебатов демократов назвали Китай и ядерное оружие главными угрозами США

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Участники теледебатов среди претендующих на пост президента США демократов назвали в числе главных угроз для своей страны Китай, Россию, ядерное оружие и изменение климата. Дискуссия проходила в одном из культурных центров Майами (штат Флорида), трансляцию вел телеканал NBC.
Ведущий попросил каждого из находившихся на сцене 10 политиков-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, назвать наиболее серьезную из существующих сейчас геополитических угроз для США. "Россия, потому что она пытается подорвать нашу демократию. У нее это довольно хорошо получается, нам нужно ее остановить", - ответил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он был единственным, кто упомянул в ответе на данный вопрос Россию. "Основная угроза безопасности США - это [действующий американский президент] Дональд Трамп", - сказал в свою очередь губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.
Член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард подчеркнула: "Самая серьезная угроза для нас заключается в том, что сейчас риск начала ядерной войны самый высокий в истории". Экс-конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени заявил, что "наиболее серьезный вызов в сфере геополитики исходит от Китая", а "крупнейшей геополитической угрозой остается ядерное оружие".
Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар полагает, что "крупнейшей экономической угрозой" является Китай, однако "главной угрозой" она считает "текущую ситуацию на Ближнем Востоке вокруг Ирана". Конгрессмен от штата Огайо Тим Райан также назвал Китай. Бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, ответил: "Китай и изменение климата".
На опасности, связанной с изменением климата, также заострили внимание экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер к этому также добавил риск распространения ядерного оружия.
Правомерность применения силы
Участники дебатов также поспорили о правомерности военного вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела зарубежных государств и вспомнили о приписываемом России вмешательстве в выборы 2016 года.
Бето О'Рурка спросили, несут ли США ответственность за вмешательство в дела другой страны в целях прекращения в ней геноцида или масштабных военных преступлений, которые не затрагивают первоочередных интересов Вашингтона. "Мой ответ положительный. Однако подобные действия должны предприниматься вместе с нашими партнерами и союзниками. Когда Соединенные Штаты выступают единым консолидированным фронтом, то шансы достижения наших внешнеполитических задач и предотвращения геноцида выше. К сожалению, при нынешней администрации президент Трамп отвратил наших союзников, друзей и их союзников, ослабил наши позиции на мировой арене и сделал нас слабее, менее способными противостоять таким вызовам, как Иран, КНДР" и Россия, "которая напала и вторглась в нашу демократию в 2016 году", утверждал экс-конгрессмен.
По его версии, президент США в настоящий момент попустительствует РФ в попытке вмешаться в предстоящие выборы 2020 года. "Он [Трамп] привечает властных людей и диктаторов в ущерб демократии. В качестве президента я гарантирую соблюдение наших ценностей во внешней политике, упрочение наших союзов и альянсов, а также совместный отпор на вызовы. Это сделает Америку сильнее", - заключил О'Рурк. Билл де Блазио в качестве возражения отметил неприемлемость вступления США в войну без одобрения Конгресса, несмотря на массу примеров совершенного обратного подхода.
Габбард напомнила о том, что смена администраций США не оказала кардинального влияния на американское военное присутствие в Афганистане. "Лидеры Барак Обама и Дональд Трамп оба заявляли, что американское присутствие в Афганистане должно закончиться. Однако этого не случилось", - посетовала Габбард, которая в течение двух лет проходила военную службу в Ираке и входит в состав комитетов по иностранным делам и по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса.
Габбард принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств, и в 2017 году подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Она не входит в число фаворитов гонки демократов. Ее сестра Вриндаван в среду обвинила MSNBC в подыгрывании Уоррен. "Ясно, кого MSNBC хочет сделать президентом - Элизабет Уоррен, они дают ей больше времени, чем другим кандидатам и не дают времени Тулси вообще", - написала она в Twitter.
Первые дебаты демократов
Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, проходят в два этапа. В общей сложности Национальный комитет Демократической партии (НКДП) допустил до них 20 человек, пользующихся наибольшей поддержкой избирателей.
Первый этап этих дебатов, в котором в среду вечером приняли участие 10 упомянутых политиков-демократов, завершился. Еще 10 претендентов на выдвижение кандидатов в президенты от партии демократов выйдут на сцену вечером в четверг. НКДП планирует в рамках первичных выборов провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года.
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.