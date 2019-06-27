МИД КНДР призвал США изменить подход к переговорам по ядерной проблеме

ТАСС, 27 июня. Вашингтон должен сделать "новое предложение" Пхеньяну, если хочет добиться возобновления диалога с КНДР по вопросам денуклеаризации. С таким заявлением, текст которого публикует агентство ЦТАК, выступил в четверг директор американского департамента северокорейского МИД Квон Чжон Гын.

"Соединенные Штаты должны скорректировать свою позицию, если хотят возобновления диалога, и последний срок для этого - конец 2019 года", - сказал дипломат. Он отметил, что США также должны будут сесть за стол переговоров с "правильным настроем", а американскую делегацию должен возглавить "кто-то, кто может понять" позицию КНДР и "предложить разумную альтернативу".

"Если США действительно хотят достичь результата, у них остается не так много времени", - добавил представитель МИД.

В среду неназванный представитель северокорейского внешнеполитического ведомства заявил, что американские политики подрывают усилия лидеров США и КНДР, направленные на улучшение двусторонних отношений. По его словам, "несмотря на то, что верховные лидеры двух стран стремятся к установлению новых отношений между КНДР и США, на улучшение двусторонних отношений и денуклеаризацию Корейского полуострова трудно рассчитывать, пока в Соединенных Штатах доминируют политики, которые проявляют закоренелый антагонизм по отношению к Пхеньяну". Представитель МИД также подверг критике госсекретаря Майкла Помпео, который заявил на недавней пресс-конференции, что под санкциями находится около 80% северокорейской экономики.

В апреле председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что дает США время до конца текущего года, чтобы сделать Пхеньяну реалистичное предложение по денуклеаризации, очевидно, имея в виду отказ Вашингтона от требований о ядерном разоружении в одностороннем порядке.

В 2018 году в Сингапуре президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории двусторонний саммит, по итогам которого была подписана совместная декларация. Пхеньян, согласно этому документу, взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.