Си Цзиньпин прибыл в Осаку

ОСАКА, 27 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг прибыл в японский город Осака, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати. Об этом ТАСС сообщили организаторы форума.

Борт китайского лидера приземлился в международном аэропорту Кансай. В Осаке председатель КНР проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом. Основное внимание на переговорах между лидерами США и Китая будет приковано к торговым спорам.

В рамках подготовки к этой встрече в Осаке планируются консультации между представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, министром финансов Стивеном Мнучиным и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Как заявил МИД КНР, встреча Си Цзиньпина и Трампа должна помочь углубить взаимное доверие между двумя странами.

Ожидается, что лидер КНР также встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в формате "Россия-Индия-Китай", а также примет участие во встрече лидеров стран БРИКС.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.