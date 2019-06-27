{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Возвращение России в ПАСЕ

Премьер Эстонии назвал восстановление полномочий России в ПАСЕ неуместным

Как заявил Юри Ратас, международное сообщество "должно твердо защищать права человека"

ТАЛЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в четверг осудил восстановление всех полномочий РФ в ПАСЕ.

"Восстановление права голоса России в ПАСЕ неуместно и просто неправильно", - написал он в Twitter.

"Международное сообщество должно твердо защищать международный закон и права человека. Эстония будет отстаивать европейские принципы и ценности", - подчеркнул премьер.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, часть делегатов Словакии и Польши.

Теги
ЭстонияРатас, ЮриВозвращение России в ПАСЕ
Возвращение России в ПАСЕ
Премьер Латвии назвал неправильным восстановление права голоса России в ПАСЕ
Ранее Латвия поддержала делегацию Украины, которая покинула сессию ПАСЕ в знак протеста восстановлению в ассамблее России
Читать полностью