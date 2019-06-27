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Возвращение России в ПАСЕ

Премьер Латвии назвал неправильным восстановление права голоса России в ПАСЕ

Ранее Латвия поддержала делегацию Украины, которая покинула сессию ПАСЕ в знак протеста восстановлению в ассамблее России

РИГА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в четверг осудил восстановление права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Безоговорочное восстановление права голоса России в ПАСЕ без выполнения каких-либо требований, установленных ассамблеей, является неправильным и противоречит основным ценностям Совета Европы, международного права и прав человека. Латвия будет продолжать отстаивать европейские ценности", - написал он в Twitter.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены.

В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и часть делегатов Польши.

Теги
ЛатвияРоссияВозвращение России в ПАСЕ
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