Австралийский премьер намерен обсудить реформу ВТО на саммите в Осаке

ОСАКА /Япония/, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон намерен обсудить реформу Всемирной торговой организации (ВТО), вопросы безопасности контента в интернете, а также способствовать урегулированию торгового спора между США и Китаем во время саммита G20 в Осаке. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте главы правительства.

Планируется, что в Осаке австралийский премьер проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Основное внимание во время консультаций и переговоров Моррисон планирует уделить обсуждению реформы ВТО. "В прошлом году Группа двадцати дала решительный сигнал о своей поддержке реформы ВТО, и я буду работать над продвижением этой повестки дня", - отметил австралийский премьер в своем заявлении.

Еще одним ключевым направлением для австралийской делегации, в состав которой, кроме главы правительства, войдут министры торговли и финансов, станут переговоры о консолидации усилий международного сообщества в целях недопущения распространения экстремистского контента в социальных сетях и интернете. "После террористических актов в Крайстчерче мы должны поднять планку ожиданий от администраций социальных сетей и интернет-компаний", - указано в заявлении австралийского премьера.

Также сообщается, что Моррисон станет первым мировым лидером, с которым встретится в рамках саммита глава Белого дома Дональд Трамп. Ожидается, что главы государств проведут в четверг вечером совместный ужин, в ходе которого обсудят разрешение торговых споров между США и Китаем, а также затронут вопросы развития мировой экономики.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.