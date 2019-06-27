Парламент Киргизии проголосовал за отмену неприкосновенности экс-президента Атамбаева

БИШКЕК, 27 июня. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии большинством голосов одобрили в четверг постановление о лишении неприкосновенности экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"За лишение экс-президента неприкосновенности проголосовало необходимое количество депутатов, после принятия данного решения Атамбаев может быть привлечен к уголовной ответственности", - заявил сотрудник пресс-службы. По его словам, за постановление отдали голоса 106 из 120 парламентариев.

Ранее представители киргизских правоохранительных органов неоднократно заявляли о наличии уголовных дел в отношении бывшего руководителя страны, к расследованию которых они не могли приступить из-за наличия у Атамбаева иммунитета. После сегодняшнего решения парламента следствие имеет право начать расследование данных дел и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого вплоть до ограничения его свободы.

Согласно выводам специально созданной депутатской комиссии по лишению экс-президента статуса неприкосновенности и генпрокуратуры республики, фамилия Атамбаева фигурирует в пяти связанных с нарушением закона эпизодах.

В частности, бывший руководитель Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева, а также содействии противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконному получению участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Мнение Атамбаева

Между тем сам бывший глава киргизского государства несколько дней назад публично объявил, что не собирается являться на допросы и заверил, что считает историю с лишением неприкосновенности политическим преследованием со стороны нынешнего руководства государства.

"Я не собираюсь принимать участие в этом спектакле, все предъявляемые мне обвинения являются чушью и абсурдом", - отметил он. По его мнению, в руководстве страны "включили все ресурсы государственных органов" для преследования Атамбаева и в этом задействованы "самые грязные политики с самым грязным коррупционным прошлым, используются самые безнравственные информационные технологии".

"Никогда не думал, что уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях, а генеральный прокурор может так услужливо узаконить весь этот бред за один день", - признался бывший глава киргизского государства. При этом он предупредил, что может оказать сопротивление в случае попытки силового задержания.

В настоящее время на территории расположенного на южной окраине киргизской столицы жилого дома бывшего президента создан пресс-центр для журналистов и места для размещения сторонников политика. Находящиеся в доме люди, которых насчитывается несколько сотен человек, утверждают, что приехали "поддержать" Атамбаева и выступают "против беззакония".

Процедура лишения иммунитета

Парламент Киргизии весной нынешнего года внес поправки в закон "О гарантиях деятельности президента", которые позволяют в отдельных случаях привлекать бывших руководителей страны к уголовной ответственности. До этого они обладали полной неприкосновенностью.

13 июня депутаты начал процедуру лишения Атамбаева иммунитета, создав специальную комиссию, которая сформировала список претензий в его адрес и передала их на экспертизу в Генеральную прокуратуру. В главном надзорном органе часть обвинений депутатов отсеяли, сократив список с шести до пяти пунктов.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 года по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Первый и второй президенты республики Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были свергнуты в результате народных революций.

Экс-президент был инициатором выдвижения два года назад на пост главы государства кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова и оказывал активное содействие проведению его предвыборной кампании. Но уже весной 2018 года Атамбаев признался в наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.

За 1,5 года в Киргизии по подозрению в коррупции арестованы несколько лиц из ближайшего окружения Атамбаева, в том числе два бывших премьер-министра, два мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных экс-чиновников. Судебные процессы по их делам продолжаются до сих пор.

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