Нацбанк Грузии: отток российских туристов негативно повлияет на национальную валюту

ТБИЛИСИ, 27 июня. /ТАСС/. Негативное влияние на обменный курс грузинской национальной валюты - лари - оказывают множество внешних факторов, в том числе и ожидание сокращения потока туристов из России. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Национального банка Грузии.

"На валютный курс влияют разные внутренние и внешние факторы, в том числе и ожидания. Соответственно, информация об ожидаемом сокращении туристического потока из России за последние дни отразилась и на валютном рынке. <...> На данном этапе сложно делать прогнозы, однако, по предварительным подсчетам, сокращение туристического потока из России в оставшийся период повлияет на экономику Грузии в размере примерно от $200 до $300 млн. Этот внешний шок отразится на платежном балансе и, соответственно, на курсе", - сказано в заявлении регулятора.

Грузинская национальная валюта, которая в течение длительного времени колебалась в районе 2,68-2,70 за доллар, во вторник установила антирекорд: обменный курс лари составил 2,82 за доллар. Лари продолжил падать и в последующие дни. Обменный курс на 27 июня - 2,84 за доллар. Еще выше курс в коммерческих банках и пунктах по обмену валюты.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. 22 июня Минтранс РФ объявил, что с 8 июля будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию России. По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне совершили более 172 тысяч поездок в республику и оказались на первом месте по количеству туристов за месяц.