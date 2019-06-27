Молдавский оппозиционер Плахотнюк отвергает выдвинутые против него в РФ обвинения

КИШИНЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Бежавший из Молдавии бывший председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк считает необоснованными возбужденные против него в России уголовные дела по обвинению в организации контрабанды и сбыта наркотиков.

"Россия возбудила против меня несколько уголовных дел (не знаю точно их количество), о которых я узнал из прессы: некоторые появились перед выборами, другие появились тогда, когда правящей партией в Молдове была ДПМ, принимавшая неугодные Москве решения. Все эти уголовные дела - фантазии и попытки впутать меня в дела, к которым я не имею никакого отношения", - написал Плахотнюк в четверг в Facebook.

По его словам, "в эти дни Москва оказывает огромное давление и на Молдову, чтобы и тут возбудили уголовные дела против меня, в надежде на то, что это будет эффективнее".

Старые и новые обвинения

В среду МВД России предъявило заочное обвинение Плахотнюку в организации преступного сообщества и контрабанде наркотиков. Как сообщила ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк, олигарх и его доверенное лицо - профессиональный спортсмен Константин Цуцу - обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Это не первое уголовное дело против Плахотнюка в России - 22 февраля МВД обвинило его и бизнесмена Вячеслава Платона в организации так называемой молдавской схемы, по которой из России было выведено более 37 млрд руб. Платон в апреле 2017 года осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по ходатайству Главного следственного управления СКР. Ведомство также считает его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.

Бежал, потеряв власть

Плахотнюк бежал из Молдавии после того, как в республике сменилась власть. Он подал в отставку с поста лидера Демократической партии и сообщил, что уехал, "чтобы обеспечить безопасность себя и своей семьи". Политик пообещал вернуться в Молдавию, когда "люди разочаруются в новой власти".

По словам бывшего премьер-министра Молдавии Иона Стурза, Плахотнюк уже находится в США, куда заблаговременно перевез свою семью и часть активов.