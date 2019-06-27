Традиции и роботы. В медиа-центре саммита G20 проходит выставка японских достижений

ОСАКА /Япония/ 27 июня. /ТАСС/. Журналисты со всего мира постепенно собираются в Осаке, где в пятницу открывается саммит лидеров Группы двадцати. Всего туда должны прибыть около 7 тыс. представителей СМИ.

Для корреспондентов в месте проведения заседания сделали отдельный пресс-центр, где помимо обычных рабочих мест, кабинок для телетрансляций и комнат для брифингов организаторы предусмотрели небольшую зону с искусственной травой, гамаками и подушками. Там можно ненадолго отвлечься от написания сообщений, щелчков фотокамер и погонями за спикерами.

"Наша группа приехала сюда еще вчера, пока что новостей не так уж и много, но с завтрашнего дня, разумеется все станет совсем по-другому. У премьер-министра Японии Синдзо Абэ очень обширная программа, он хочет встретиться с максимальным числом лидеров, поскольку Япония в этом году председательствует в "двадцатке". Тем не менее уже перед самим саммитом не обошлось без неожиданных заявлений. В частности, мы были удивлены резкими словами президента [США Дональда] Трампа, касательно отсутствия баланса в договоре о безопасности с Японией", - рассказала корреспонденту ТАСС журналистка одного из японских телеканалов.

Традиционные блюда

Для представителей СМИ рядом с пресс-центром открыт выставочный зал, где можно познакомиться с традиционным японским искусством и современными достижениями робототехники. На входе журналистов встречают гейши, которые играют на струнных музыкальных инструментах сямисэн. Также там сделан импровизированный "домик" для проведения чайной церемонии.

"Традиционная" секция плавно перетекает в длинный прилавок с едой, где одетые в белоснежную одежду японские повара предлагают посетителям отведать блюда местной уличной кухни. В первую очередь - это такояки или маленькие жареные шарики из теста с начинкой из кусочков осьминога. Их готовят на специальной отформованной жаровне, а неповторимый вкус им придают специальные приправы "даси" и густоватый соус. Сверху порцию из 6-8 шариков обычно поливают майонезом, посыпают стружкой тунца и зеленым луком.

Помимо этого, здесь можно попробовать еще одно характерное для Осаки блюдо - оконмияки. Многие называют его "японской пиццей", однако это не совсем так. Круглое и плоское по форме блюдо готовится на основе теста, рубленной капусты с добавление тонких кусочков свинины или морепродуктов. Окономияки готовят на раскаленном стальном листе "тэппан", а сверху, как и такояки, посыпают стружкой тунца и поливают соусом.

Роботизированная помощь

Еще одна часть экспозиции посвящена современным технологиям и роботам, при этом большое внимание японские организаторы уделили устройствам, предназначенным для людей с ограниченными возможностями. Так, к примеру, один из экспонатов представляет собой коляску для паралимпийцев, на которой можно проехать по дорогам Токио в режиме виртуальной реальности. Основная сложность, как удалось убедиться корреспонденту ТАСС, заключается в одновременном вращении обоих колес руками, в противном случае коляска уходит в сторону, и баланс движения нарушается. Этот аппарат позволяет на собственном опыте убедиться, с какими трудностями приходится сталкиваться паралимпийцам на дистанции, а также людям с ограниченными возможностями в обычной жизни.