Зеленский назначил главой Антитеррористического центра при СБУ Руслана Баранецкого

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) и руководителем Антитеррористического центра при спецслужбе. Соответствующие указы президента обнародованы в четверг на сайте украинского лидера.

"Назначить Баранецкого Руслана Федоровича первым заместителем главы Службы безопасности Украины", - отмечается в первом документе. Вторым указом Баранецкий назначен руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Баранецкий ранее работал начальником управления внутренней и собственной безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины.

До 31 мая должность руководителя Антитеррористического центра при СБУ занимал Виталий Маликов, назначенный Петром Порошенко указом от 23 июня 2015 года.

Зеленский также издал указы об увольнении Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов СБУ.

Антитеррористический центр СБУ был создан в декабре 1998 года и занимается координацией деятельности субъектов борьбы с терроризмом в предотвращении террористических актов в отношении государственных деятелей, критических объектов жизнеобеспечения населения, объектов повышенной опасности, а также угрожающих жизни и здоровью людей.