В Осаке завершается подготовка к саммиту G20

ОСАКА /Япония/, 27 июня. /ТАСС/. Осака завершает в четверг подготовку к двухдневному саммиту Группы двадцати, который 28 июня откроется в этой неофициальной столице юго-запада главного острова страны Хонсю. В этот район со всех концов Японии переброшены 32 тыс. полицейских. Они обеспечивают безопасность искусственного острова Сакисима, где в выставочном комплексе INTEX Osaka состоится ежегодное совещание лидеров ведущих стран планеты, которые вырабатывают почти 90% глобального ВВП.

Подъезды к острову перекрыты блокпостами, в их окрестностях полицейские выборочно останавливают автомобили, проверяют салоны и багажники. Со стороны Осакского залива выставочный комплекс охраняют более 60 вооруженных сотрудников японской береговой охраны.

Полиция города в связи с приближением саммита перекрыла ряд дорог, включая скоростные платные магистрали. Однако корреспонденты ТАСС убедились в четверг, что на улицах Осаки достаточно свободно, пробок нет. Местные жители, судя по всему, вняли призывам властей не пользоваться без особой нужды личными автомобилями во время саммита.

В четверг и в пятницу, как сообщили ТАСС в оргкомитете совещания G20, в городе будут также закрыты муниципальные школы, чтобы уменьшить нагрузку на транспорт. В Осаке не работают многие туристические объекты, включая главную местную достопримечательность - феодальный Осакский замок, один из самых знаменитых в Японии. Закрыты также некоторые увеселительные заведения.

Губернатор Осаки Хирофуми Ёсимура обратился с личной просьбой к населению проявить максимальное терпение во время саммита, несмотря на все неудобства.

Саммиту также угрожает непогода - в четверг Осаку заливают сильные дожди. К югу от Японии сформировалась мощная зона пониженного давления, которая грозит превратиться в тайфун. В этом случае он может достичь юго-запада Японии, включая район проведения совещания G20. В связи с этим при канцелярии правительства Японии уже создан кризисный штаб. Там срочно разрабатывают план мероприятий, призванных не допустить повторения ситуации сентября прошлого года, когда принесенные тайфуном ливни временно затопили местный международный аэропорт Кансай, куда сейчас один за другим приземляются лайнеры лидеров ведущих стран планеты.