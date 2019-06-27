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Кризис на Украине
Обновлено 

Медведчук обратился к ДНР и ЛНР с просьбой освободить удерживаемых украинских граждан

Он также заявил, что власти Украины не нацелены на мирное урегулирование ситуации в Донбассе

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать украинской стороне ряд удерживаемых в Донбассе граждан Украины.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились освободить их в качестве жеста доброй воли.

"Благодарим за этот односторонний шаг. Это должно послужить серьезным сигналом для нынешней власти", - сказал Медведчук.

Он также заявил, что власти Украины не нацелены на мирное урегулирование ситуации в Донбассе и проведение полного освобождения всех удерживаемых лиц в результате конфликта в Донбассе. 

"Позиция Киева не направлена на обмен всех установленных на всех установленных. Зеленский не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе", - сказал он.

"Власть не идет навстречу своим гражданам, удерживаемым там", - добавил он.

По словам Медведчука, президент Украины не знал о переговорах с главами ДНР и ЛНР о передаче украинской стороне четырех удерживаемых лиц. 

"Офис президента точно не может принимать в этом участия. Знал или нет, думаю, сейчас [Зеленский] узнает благодаря вам", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В новость были внесены изменения (13:56 мск) - добавлены подробности.

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БелоруссияУкраинаКризис на Украине
Кризис на Украине
Главы ДНР и ЛНР дали согласие на освобождение четырех удерживаемых лиц
Ранее с такой просьбой к ним обратился глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
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