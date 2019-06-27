Главы ДНР и ЛНР дали согласие на освобождение четырех удерживаемых лиц

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие в качестве жеста доброй воли на освобождение четырех удерживаемых лиц.

"Надeeмся, что освобождeние четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно", - ответил Пушилин на просьбу главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Встреча украинского политика с главами ДНР и ЛНР состоялась в Минске в четверг.

Пасечник в свою очередь сказал, что передача четырех удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц состоится в пятницу в Минске. "Они будут переданы Медведчуку", - пояснил он.

Медведчук также заверил, что "украинская сторона продолжает изучать списки по обмену с ЛНР и ДНР". Он допустил, что украинская власть продолжит против него уголовное преследование из-за договоренностей с Донбассом. "Но это нас не остановит", - подчеркнул он.

Имена удерживаемых лиц

Глава ЛНР также назвал имена удерживаемых лиц.

"Мы приняли решение поддержать инициативу партии "За жизнь". Четверо лиц завтра будут переданы в Минске Виктору Медведчуку, - сказал он. - Это Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, который приговорен по статье "осуществление террористической деятельности" к 15 годам; Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, обвиняемый в геноциде и применении запрещенных средств ведения войны; Михеев Эдуард Анатольевич 1960 года рождения, осужденный по статье "госизмена" на 12 лет, Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения, приговоренный к 15 годам за содействие террористической деятельности".

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