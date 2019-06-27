Девять человек пострадали в столице Туниса в результате двух взрывов

ТАСС, 27 июня. Девять человек, в том числе трое гражданских, получили ранения в четверг в тунисской столице в результате двух взрывов, совершенных смертниками. Об этом сообщило МВД страны, передает телеканал Al Arabiya.

Первый теракт, по предварительным данным, совершила женщина, подорвав себя в 100 метрах от посольства Франции на улице Шарль-де-Голль, прилегающей к центральному проспекту Хабиба Бургибы. Целью атаки была патрульная машина полиции.

Второй взрыв прогремел на парковке Национального контртеррористического управления. По словам очевидцев, после первого взрыва была слышна стрельба. Как сообщается, полицейские могли преследовать второго террориста.

В настоящее время место инцидента оцеплено силовиками, перекрыта улица, ведущая к президентскому дворцу. По данным МВД, погибших в результате взрывов нет.