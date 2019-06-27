МИД Латвии: восстановление полномочий РФ в ПАСЕ серьезно подрывает репутацию Совета Европы

РИГА, 27 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Латвии выступило с предположением, что восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) серьезно подрывает репутацию и дееспособность Совета Европы. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство балтийской республики выпустило в четверг.

"Восстановление права голоса России без каких-либо условий в ПАСЕ противоречит принципам и основным ценностям Совета Европы", - утверждает МИД Латвии и предполагает, что такой шаг "серьезно подрывает репутацию и дееспособность Совета Европы". "Латвия и подобно ей думающие государства будут продолжать проводить активные консультации", - отмечается в сообщении МИД.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены, РФ вернулась к полноценной работе в ассамблее. С таким решением не согласилась делегация Украины, покинув сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, часть делегатов Словакии и Польши.