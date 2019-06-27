Педерсен хочет созвать группу международных посредников для урегулирования кризиса в Сирии

ТАСС, 27 июня. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил о намерении созвать группу влиятельных международных посредников, в которую войдут участники астанинского формата, члены Совета Безопасности ООН и представители так называемой "малой группы" по Сирии, для совместного поиска решения сирийского кризиса.

"Я заявил ключевым игрокам, что мне необходима другая международная группа. Я хотел бы созвать группу влиятельных игроков, включая участников астанинского формата (Россия, Иран, Турция - прим. ТАСС), "малой группы" по Сирии (Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция - прим. ТАСС) и всех постоянных членов Совета Безопасности ООН. От них мне необходима приверженность Женевскому процессу", - отметил он в интервью, опубликованном в четверг на сайте частной организации "Центр гуманитарного диалога", которая занимается помощью в посредничестве в конфликтах.

Педерсен также указал, что хотел бы, чтобы перечисленные им страны поддерживали его инициативы по сирийскому урегулированию. "Скажем, мы можем созвать заседание по вопросу Конституционного комитета. <...> Я думаю, что это возможно. Это свидетельствует о том, что мы вступили в новую фазу. Есть определенное понимание того, что процесс идет уже очень давно и должна быть возможность двигаться вперед", - сказал он.

Спецпосланник ООН по Сирии также заявил, что для реализации этих планов необходимо более глубокое понимание между Россией и США касательно дальнейшего урегулирования сирийского кризиса. "Мы работает над этим вопросом", - отметил он.

Педерсен указал, что главную роль в урегулировании конфликта должны играть сами сирийцы, в противном случае будет невозможно добиться устойчивых результатов.