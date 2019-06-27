Новую коалицию в парламенте Литвы сформируют четыре партии

ВИЛЬНЮС, 27 июня. /ТАСС/. Подписание договора о создании нового коалиционного большинства в Сейме (парламенте) Литвы откладывается до 5 июля. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель правящей партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис.

"Для полного согласования положений коалиционного соглашения потребовалось больше времени. Рассчитываем подписать документ в следующую пятницу", - сказал он. Ранее Карбаускис предполагал, что это произойдет 27 июня.

Лидер СКЗЛ надеется, что коалиционное большинство сформируют четыре партии. Кроме правящей, к большинству, по его словам, присоединятся Социал-демократическая партия труда Литвы, партия "Порядок и справедливость" и политическая организация национальных меньшинств "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей".

После избрания 26 мая нового президента Литвы, которым стал Гитанас Науседа (его инаугурация состоится 12 июля), правящая партия объявила о прекращении действия договора о коалиционном большинстве в Сейме и начала переговоры о формировании нового большинства. У коалиции с участием четырех партий может быть 77 мандатов. Всего в парламенте Литвы 141 место.