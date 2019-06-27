СМИ: британский корабль HMS Forth сопроводил через Ла-Манш патрульный корабль ВМФ России

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Британский сторожевой корабль HMS Forth сопроводил через пролив Ла-Манш патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков". Об этом в четверг сообщила газета Daily Star.

По данным издания, поддержку HMS Forth оказывали самолеты британских Военно-морских сил. "Это обычное дело для королевских ВМС, которые всегда готовы отреагировать на появление любых кораблей в зоне интересов Великобритании", - сказал старший помощник командира HMS Forth Самюэль Филдс.

Как ранее сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, патрульный корабль "Василий Быков" впервые проходит через пролив Ла-Манш и направляется в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде в честь Дня военно-морского флота. Этот дальний поход является первым для экипажа и корабля после его приема в состав Черноморского флота.

Корабли проекта 22160 предназначены для защиты морской экономической зоны. Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции. Автономность кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость в 30 узлов, дальность плавания - 6 тыс. морских миль.

Патрульный корабль "Василий Быков" построен на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Он был спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.