Додон приветствовал возобновление сотрудничества между парламентами России и Молдавии

КИШИНЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал возобновление полномасштабного сотрудничества между парламентариями республики и России. Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook, комментируя выступление в Госдуме председателя парламента Молдавии Зинаиды Гречаный.

"Отмечу, что это первое выступление руководителя парламента нашей страны с трибуны нижней палаты российского законодательного органа. Рад тому, что между парламентами двух стран возобновляется полномасштабное взаимовыгодное сотрудничество", - отметил Додон.

В своем выступлении Гречаный отметила, что урегулирование политического кризиса в Молдавии может стать примером для разрешения разногласий на международном уровне.

"Я хочу поблагодарить всех, кто сыграл особую роль в разрешении этой сложной ситуации (восстановлении мирным путем власти в нашей стране), потому что опасность была огромной", - сказала она. Она также высказалась за восстановление в полном объеме отношений Молдавии с Россией и другими странами, которые, по ее словам, пострадали из-за безответственности определенных молдавских политиков.