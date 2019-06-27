Лидер ДНР заявил, что подключение Медведчука к переговорам всегда приводило к результату

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" демонстрирует готовность к конкретным действиям по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил лидер Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин по итогам состоявшихся в Минске переговоров с главой политсовета партии Виктором Медведчуком.

Лидер ДНР отметил, что подключение к переговорному процессу Виктора Медведчука всегда приводило к конкретным результатам. "В рамках переговорного процесса в Минске я видел, когда достигался результат, а когда - нет. Когда Медведчук присоединялся к обмену, то процесс сдвигался и приходил к конкретному результату", - сказал он.

"Мы видим, что партия Медведчука - одна из тех партий, которые готовы мирным способом разрешать конфликт, и делает к этому конкретные шаги. Не пустые обещания, как это мы слышали со стороны [президента Владимира] Зеленского в рамках предвыборной кампании, от которых он [потом] открестился. В данной партии мы видим намерение предпринимать конкретные действия и шаги, - подчеркнул глава ДНР. - Поэтому мы обсуждали такой непростой шаг, как освобождение в одностороннем порядке заключенных, и пришли к пониманию и решению пойти навстречу".

В результате такой договоренности, по словам Пушилина, "появляется надежда все-таки прийти к долгожданному обмену всех установленных на всех установленных".

Пушилин считает, что в нынешней непростой ситуации, при наличии противоречий можно "найти точки соприкосновения только за столом переговоров". "Естественно, с учетом интересов нашей стороны - граждан Донецкой и Луганской народных республик", - добавил он. "Если бы политики думали о своих гражданах, этот конфликт был уже в другой фазе", - подчеркнул глава ДНР.

В Минске в четверг состоялась встреча главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. На этой встрече Медведчук обратился к лидерам республик с просьбой освободить ряд удерживаемых лиц. Пушилин и Пасечник согласились передать в одностороннем порядке украинской стороне четырех удерживаемых, в том числе трех военнослужащих Вооруженных сил Украины. По словам Пасечника, передача состоится в пятницу.