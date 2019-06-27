СМИ: Си Цзиньпин пожелал Трампу с Ким Чен Ыном гибкости в переговорном процессе

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Китай поддерживает диалог на высшем уровне между Соединенными Штатами и КНДР и надеется на гибкость лидеров этих стран в ходе переговорного процесса. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Мы поддерживаем идею проведения очередной встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Надеемся что каждая из этих сторон проявит гибкость, что они добьются прогресса в продвижении диалога", - отметил он в ходе встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Осаке, куда китайский лидер прибыл для участия в саммите G20.

По словам Си Цзиньпина, Пхеньян должен прилагать упорные усилия к осуществлению ядерного разоружения. В то же время Вашингтон обязан принимать во внимание обеспокоенность руководства народно-демократической республики за будущее этого процесса. "Факты доказывают, что выход из сложившейся ситуации можно найти только за счет переговоров, постепенно, путем одновременных действий [КНДР и США по сближению]", - подытожил он.

Саммит "двадцатки" будет 14-м в истории и первым на территории Японии. Форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Там же открыт и пресс-центр для журналистов. Всего события саммита будут освещать около 7 тыс. представителей СМИ.