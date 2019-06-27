В грузинском МИД обсудили тему безопасности туристов

ТБИЛИСИ, 27 июня. /ТАСС/. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани в четверг провел встречу с представителями аккредитованного в Тбилиси дипломатического корпуса, в ходе которой обсудил вопросы безопасности туристов в республике. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Грузии.

"Министерство иностранных дел как из Тбилиси, так и с помощью всех дипломатических миссий продолжает поддерживать активные связи с международным сообществом в связи с ситуацией, существующей в сфере туризма. Сегодняшняя встреча служила этой цели. Мы ознакомили дипломатический корпус с существующей ситуацией и особо отметили, что Грузия сегодня есть и в будущем будет безопасной страной", - цитирует Залкалиани пресс-служба МИД.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. На фоне политического кризиса ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе, а правящая партия согласилась с частью требований оппозиции, в том числе провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.