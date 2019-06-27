Премьер Эстонии выступил против приостановления членства страны в ПАСЕ

ТАЛЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Правительство Эстонии не поддерживает идею приостановления членства страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), с которой выступил ранее первый заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме. Об этом в четверг заявил глава кабинета министров республики Юри Ратас.

"Правительство на данный момент не поддерживает идею о том, чтобы Эстония полностью ушла [из ПАСЕ] и прекратила диалог", - сказал он на пресс-конференции кабинета министров.

Ранее в четверг Март Хельме заявил, что Эстония должна приостановить свое членство в ПАСЕ после того, как полномочия российской делегации там были полностью восстановлены. Он также призвал усилить сотрудничество "с настоящими союзниками" Эстонии "в области безопасности в Восточной Европе" и послать Западной Европе мощный сигнал, "что государственно-правовой нигилизм неприемлем".

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и часть делегатов Польши.