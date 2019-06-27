Зеленский потребовал привлечь к ответственности за воровство в сфере обороны

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов наказать виновных за хищения в оборонном комплексе. Об этом он заявил в четверг во время совещания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает пресс-служба президента.

"Все ожидают надлежащей реакции правоохранительных органов по разворовыванию средств в оборонно-промышленном комплексе. Те, кто воровал в армии, должны быть наказаны", - сказал он.

При этом президент констатировал, что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачная из всех. "Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично владели. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать", - подчеркнул он.

По словам президента, необходимо увеличивать прозрачность оборонных закупок. "Секретность должна оставаться там, где она целесообразна", - отметил он. "Наша цель - совершенствовать систему демократического гражданского контроля, усиливать контролирующую роль парламента, сотрудничать с общественными организациями, формировать эффективные процедуры и эффективные институты и соблюдать законодательство", - подчеркнул Зеленский.

По сообщению пресс-службы президента, во время совещания речь шла о существующих проблемах и результатах расследования по факту хищения бюджетных средств и коррупционных схем, существующих в оборонно-промышленном комплексе. Глава государства поручил участникам совещания в течение семи дней предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку предложения по результатам заседания.