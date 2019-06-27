Болсонару заявил, что не будет слушать назиданий от других участников G20

ОСАКА (Япония), 27 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что потребует уважительного отношения к своей стране на саммите Группы двадцати (G20) в Японии. Об этом он рассказал после прибытия в Осаку, комментируя слова канцлера Германии Ангелы Меркель о проблемах защиты окружающей среды.

"Президент Бразилии, который находится здесь, не похож на некоторых предыдущих, которые приезжали, чтобы слушать назидания от других стран. Нет, теперь здесь нужно уважительно относиться к Бразилии. Мы не допустим к себе такого же отношения, как к некоторым приезжавшим сюда [на "двадцатку"] главам государства", - цитирует в четверг его слова газета Folha de S.Paulo.

Как сообщило издание, в минувшую среду Меркель заявила о своей обеспокоенности из-за действий бразильского правительства в области экологии. По словам канцлера Германии, она намерена воспользоваться саммитом G20 для того, чтобы обсудить с главой южноамериканской республики соответствующую проблему. В то же время Folha de S.Paulo отмечает, что представители Меркель не запрашивали бразильскую сторону о встрече.

Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. В сентябре прошлого года политик заявил, что его страна может выйти из Парижского соглашения по климату, так как пункты этого документа затрагивают вопросы национального суверенитета, однако уже через несколько недель он отказался от своих слов. В то же время в конце прошлого года Болсонару заявил, что документ по климату нуждается в доработке. Кроме того, по инициативе нового главы государства Бразилия отозвала заявку на проведение в стране очередной конференции ООН об изменении климата.