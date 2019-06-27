В МИД РФ заявили о позитивных подвижках в политическом урегулировании ситуации в Сирии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Москва отмечает позитивные изменения в процессе политического урегулирования кризиса в Сирии. Об этом на брифинге в четверг заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"На политическом треке сирийского урегулирования есть основания для оптимизма в том, что касается завершения работы по формированию и запуску конституционного комитета", - отметил дипломат.

При этом он напомнил, что 20 июня российская межведомственная делегация посетила Дамаск и на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом обсудила вопросы формирования данного комитета. По его словам, Москва надеется, что грядущий приезд специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена в Сирию также поможет продвинуться в этом отношении. "Рассчитываем, что ооновский эмиссар, у которого, как мы отмечаем, сложился конструктивный диалог с Дамаском, воспользуется открывшимся окном возможностей для успешного продвижения политического процесса", - сказал Кожин.

Кроме того, он прокомментировал слова главы оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насра аль-Харири, который ранее возложил на российскую сторону ответственность за эскалацию в провинции Идлиб и препятствование политическому процессу. "Подобные высказывания аль-Харири контрпродуктивны и вызывают разочарование. Возникают вопросы и сомнения в искренности и в патриотическом настрое руководства сирийской оппозиции продвигаться по пути надежного и заслуживающего доверия разрешения кризиса в Сирии в интересах всех граждан страны", - заключил заместитель официального представителя МИД РФ.

Ранее Педерсен заявлял, что сирийский конституционный комитет может быть сформирован в течение лета. Решение о его создании принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года.