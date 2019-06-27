Лидеры Южной Кореи и Китая обсудили вопросы безопасности на Корейском полуострове

ОСАКА /Япония/, 27 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Осаке в преддверии саммита G20 обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове. Как сообщила в четверг на брифинге представитель администрации президента РК Ко Мин Чжун, руководитель Китая информировал об итогах своего визита в Пхеньян и переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В ходе них северокорейский лидер сообщил, что "надеется на улучшение международной обстановки, а также предпринимает усилия для улучшения жизни граждан и экономического развития страны", подчеркнул председатель КНР. С его слов, Ким Чен Ын выразил приверженность процессу денуклеаризации полуострова: "Я хотел бы решить [ядерную] проблему посредством диалога. Сохраняя терпение, я надеюсь найти рациональный подход к создавшейся ситуации. Наше желание добиться мира и сотрудничества с Южной Кореей остается неизменным".

По мнению Мун Чжэ Ина, "переговоры руководителей Китая и КНДР придали импульс возобновлению диалога между Пхеньяном и Вашингтоном".

Си Цзиньпин на встрече также выразил озабоченность размещением в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD, которые могут угрожать безопасности Китая. "Именно поэтому и необходимо решить ядерную проблему Корейского полуострова", - ответил на его слова Мун Чжэ Ин.

20-21 июня председатель КНР Си Цзиньпин совершил официальный визит в Пхеньян, который был приурочен к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Китаем и КНДР. В ходе поездки он провел переговоры с лидером народной республики Ким Чен Ыном.