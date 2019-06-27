США после распада ДРСМД будут использовать неядерные ракеты и системы ПРО

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут использовать неядерные ракеты и системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты от крылатых ракет РФ. Об этом заявил в четверг и.о. министра обороны США Марк Эспер по итогам встречи министров обороны НАТО, одной из основных тем которой была проблема ДРСМД.

Так Эспер ответил на вопрос журналистов, собираются ли США переориентировать на противодействие России развернутые в Европе объекты системы ПРО, которые, как утверждали представители США на протяжении последних 10 лет, "не будут направлены против России".

"С точки зрения США, я могу сказать вам, что, оставаясь в рамках ДРСМД, мы начали исследования в отношении обычных, неядерных ракет с запрещенным ДРСМД радиусом действия, которые помогли бы нам противостоять угрозам со стороны РФ. И, конечно, нам нужна ПРО, чтобы решать проблему угрозы от российских крылатых ракет для партнеров по альянсу, - заявил он. - Нам нужно продолжать обсуждать дальше варианты того, что мы будем делать. Очевидно, что противоракетная оборона будет частью этого".

В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. РФ отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД. Она рассчитана на шесть месяцев, то есть со 2 августа договор утратит силу.