Зеленский попросил Путина "вернуть украинских моряков"

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть удерживаемых в России украинских моряков. Об этом он заявил в четверг на брифинге.

"Хочу обратиться к президенту Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказал глава украинского государства.

Также Зеленский заявил, что МИД страны не согласовывал с ним ноту в адрес России по украинским морякам.

"Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета, - заявил он на брифинге в Киеве. - Я говорю о ноте, которую мы получили от РФ о возвращении наших моряков и о нашей ответной ноте, которую отправил МИД. Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины".

Кроме того, украинский лидер выразил недоумение посреднической ролью главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в вопросах отношений с Россией.

"Я никогда не встречался с Медведчуком, - сказал он. - У нас есть страна, большая независимая Украина. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?".