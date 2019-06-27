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В МИД Литвы заявили, что не получали запросов о контрабанде оружия в Россию

В ведомстве отметили, что официальных обращений не было ни от российских инстанций, ни от граждан Литвы

ВИЛЬНЮС, 27 июня. /ТАСС/. Никакие запросы в связи с задержанием ФСБ в Новом Уренгое участников преступной группы, контрабандно ввозивших оружие с территории Украины и Литвы, в литовское дипломатическое ведомство не поступали. Об этом МИД балтийской республики сообщил агентству ELTA.

"Официальных обращений со стороны российских инстанций по данному вопросу не было. Не обращались в связи с этим в МИД и граждане Литвы", - отметило ведомство.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, в Новом Уренгое задержаны организатор и 10 участников преступной группы, у которых изъяты более 30 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия. Указывается, что участники международной преступной группы организовали канал контрабанды средств поражения из Украины и Литвы, а также переделку гражданских образцов оружия в боевые аналоги в подпольных мастерских.

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