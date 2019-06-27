Из Туниса поступает противоречивая информация о смерти президента страны

ТАСС, 27 июня. Противоречивая информация поступает о состоянии президента Туниса Бежи Каида ас-Себси, который был госпитализирован в четверг в связи с резким ухудшением здоровья. Телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил о смерти 92-летнего главы государства.

Между тем, по сообщению тунисского информационного агентства Tunis Afrique Presse, советник главы государства Фирас Кефраш опроверг сведения о его смерти. "Президент находится в стабильном критическом состоянии", - указал он.

Тем временем спикер парламента Мухаммед ан-Насер созывает экстренное заседание Ассамблеи народных представителей с участием руководителей всех политических блоков, передает тунисская радиостанция Mosaique.