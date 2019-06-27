{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из Туниса поступает противоречивая информация о смерти президента страны

Ранее Бежи Каид ас-Себси был госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья
Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси Fethi Belaid/ Pool photo via AP
Описание
Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси
© Fethi Belaid/ Pool photo via AP

ТАСС, 27 июня. Противоречивая информация поступает о состоянии президента Туниса Бежи Каида ас-Себси, который был госпитализирован в четверг в связи с резким ухудшением здоровья. Телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил о смерти 92-летнего главы государства.

Между тем, по сообщению тунисского информационного агентства Tunis Afrique Presse, советник главы государства Фирас Кефраш опроверг сведения о его смерти. "Президент находится в стабильном критическом состоянии", - указал он.

Тем временем спикер парламента Мухаммед ан-Насер созывает экстренное заседание Ассамблеи народных представителей с участием руководителей всех политических блоков, передает тунисская радиостанция Mosaique.

Теги
ТунисСебси, Бежи Каид, ас-
Саммит G20 в Осаке
В НАТО надеются на прогресс по теме С-400 после встречи Трампа и Эрдогана в Осаке
Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что приветствует диалог между США и Турцией
Читать полностью