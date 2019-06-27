Зариф назвал иллюзией идею о том, что война с Ираном будет короткой

Зариф перечислил ряд идей, которые он считает "ошибочными концепциями Трампа, ставящими под сомнение мир". "Короткая война с Ираном - это иллюзия", - написал он. Как он добавил, идея Трампа о том, что "санкции являются альтернативой войне", неверна. По мнению Зарифа, "санкции и есть война".

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана назвал идею о том, что война против Тегерана будет короткой, иллюзией президента США Дональда Трампа. Об этом политик написал в четверг на своей странице в Twitter .

Также министр считает ошибочным предположение о том, что "тот, кто начинает войну, ее и заканчивает". Он также подчеркнул, что "переговоры и угрозы исключают друг друга".

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия, а Тегеран эти обвинения отверг.

20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.