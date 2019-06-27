В Тунисе началось экстренное заседание парламента

КАИР, 27 июня. /ТАСС/. Экстренное заседание Ассамблеи народных представителей (парламента) Туниса началось в четверг под руководством спикера Мухаммеда ан-Насера и с участием руководителей всех политических фракций. Об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse (TAP).

На повестке обсуждения два вопроса: состояние здоровья 92-летнего президента Бежи Каида ас-Себси, который несколько часов назад был экстренно госпитализирован в военный госпиталь в связи с резким ухудшением самочувствия, и совершенный утром в столице двойной теракт.

По информации президентской канцелярии, ас-Себси находится "в стабильном состоянии, врачи проводят медицинские обследования". Информацию о смерти президента его советники категорически опровергли. "Я навестил президента в больнице, и пора уже прекратить спекулировать на слухах о его смерти", - заявил со своей стороны премьер-министр Туниса Юсеф Шахед.

Кроме того, утром в столице с небольшой разницей во времени прогремело два взрыва. Оба были совершены смертниками и нацелены против сотрудников полиции. Как сообщило МВД страны, в результате первого взрыва, прогремевшего рядом с патрульной машиной в 100 м от посольства Франции на центральной улице Шарль-де-Голль, погиб полицейский. Второй теракт был осуществлен некоторое время спустя на парковке Национального контртеррористического управления. В результате этих атак пострадали девять человек.

В связи с обстановкой в стране, передает TAP, в международном аэропорту Туниса приняты чрезвычайные меры безопасности.