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Саммит G20 в Осаке
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Макрон намерен обсудить с Путиным проведение саммита в "нормандском формате"

Встреча президентов Франции и России должна состояться в рамках саммита "Большой двадцатки" в Осаке

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече "Большой двадцатки" в Осаке ряд тем, вызывающих взаимный интерес. Об этом сообщила в четверг посол Франции в Москве Сильви Берманн на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым.

"Президент Франции хотел бы организовать в ближайшем будущем саммит в "нормандском формате". Он продолжает регулярный диалог с президентом Путиным по Сирии, по целому ряду вопросов, которые вызывают взаимный интерес. Завтра состоится их личная встреча в Осаке", - сказала она.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о готовности содействовать налаживанию диалога между Украиной и Россией, а также участвовать в новом саммите в "нормандском формате". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести встречу как можно скорее.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУмаханов, Ильяс Магомед-СаламовичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльСаммит G20 в Осаке
Саммит G20 в Осаке
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