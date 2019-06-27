Макрон намерен обсудить с Путиным проведение саммита в "нормандском формате"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече "Большой двадцатки" в Осаке ряд тем, вызывающих взаимный интерес. Об этом сообщила в четверг посол Франции в Москве Сильви Берманн на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым.

"Президент Франции хотел бы организовать в ближайшем будущем саммит в "нормандском формате". Он продолжает регулярный диалог с президентом Путиным по Сирии, по целому ряду вопросов, которые вызывают взаимный интерес. Завтра состоится их личная встреча в Осаке", - сказала она.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о готовности содействовать налаживанию диалога между Украиной и Россией, а также участвовать в новом саммите в "нормандском формате". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести встречу как можно скорее.