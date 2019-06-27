США выразили готовность к конструктивным дискуссиям с КНДР

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к конструктивным дискуссиям с КНДР и приглашают Пхеньян возобновить двусторонние переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. С таким заверением выступила в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя высказывания директора американского департамента МИД КНДР Квон Чжон Гына. Последний ранее призвал Вашингтон подготовить "новое предложение" Пхеньяну для возобновления диалога по вопросам денуклеаризации.

"Президент [США Дональд] Трамп сохраняет приверженность [достижению] цели, намеченной двумя лидерами на саммите в Сингапуре и заключающейся в трансформации отношений США и Северной Кореи, построении прочного мира [в регионе] и [обеспечении] полной денуклеаризации. Как заявлял президент Трамп, он считает, что председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] выполнит свое обязательство обеспечить денуклеаризацию", - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Соединенные Штаты по-прежнему готовы вести конструктивные обсуждения с Северной Кореей в целях обеспечения прогресса в плане достижения этих целей одновременно и в режиме параллельного движения к ним, - отметила американский дипломат. - И мы продолжаем призывать наших [северокорейских] партнеров [вернуться] на переговоры".

Квон Чжон Гын ранее подчеркнул, что США "должны скорректировать" свою позицию, "если хотят возобновления диалога, и последний срок для этого - конец 2019 года". США необходимо сесть за стол переговоров с "правильным настроем", а американскую делегацию должен возглавить "кто-то, кто может понять" позицию КНДР и "предложить разумную альтернативу", заявил Квон Чжон Гын. "Если США действительно хотят достичь результата, у них остается не так много времени", - добавил представитель МИД. В апреле Ким Чен Ын предупредил, что дает США время до конца текущего года, чтобы сделать Пхеньяну реалистичное предложение по денуклеаризации.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Выступая 11 июня в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что, с точки зрения американской администрации, проведение новой личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына вполне возможно и зависит на данном этапе только от Пхеньяна.