ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства Немцова

СТРАСБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняли резолюцию с призывом к России о возобновлении расследования убийства политика Бориса Немцова. Обсуждение и голосование по документу прошло при крайне низком кворуме: за принятие текста высказались 40 парламентариев, против не было никого, воздержались трое.

В резолюции, в частности, утверждается, что российское следствие не приобщило к делу возможные видеодоказательства, включая данные Федеральной службы охраны (ФСО), которая отвечает за безопасность Кремля. Помимо этого, по мнению авторов документа, якобы не были допрошены возможные свидетели, а также имеются несоответствия в судебно-медицинской экспертизе, касающиеся обнаруженных пуль, гильз и ранений, полученных Немцовым. "Поэтому ассамблея призывает российские власти возобновить и продолжить расследование убийства", - отмечается в резолюции.

ПАСЕ также предложила "всем государствам-членам, государствам-наблюдателям и партнерам по демократии, которые приняли "законы Магнитского", рассмотреть вопрос о включении в санкционный список лиц, которые ответственны "за непринятие необходимых следственных мер и объективных судебных процедур".

Автором доклада "Прольем свет на убийство Бориса Немцова", который лег в основу резолюции, выступил депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис, который признался в ходе своего выступления до голосования, что при подготовке текста не приезжал в Россию, так как, по его словам, "является персоной нон грата" в РФ. Резолюция стала первым принятым ПАСЕ документом, касающимся России, после возвращения к работе в ассамблее делегации РФ, полномочия которой были подтверждены в среду в полном объеме.

Комментируя доклад, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал его "политизированным и ангажированным". "Это доклад не о Немцове, а об использовании его имени как инструмента демонизации России на площадке ПАСЕ, - отметил он. - Кроме того, документ содержит предвзятые трактовки произошедшей трагедии, ничего не имеющие общего с установлением истины. Все призывы проекта резолюции являются элементами давления на российское руководство и следствие".

Расследование продолжается

Делегация РФ не стала принимать участие в обсуждении резолюции и в голосовании. Причины такой позиции изложил в кратком выступлении член делегации, сенатор Александр Башкин. "Проект резолюции и доклад в его первоначальном варианте разрабатывался без участия российской делегации в ПАСЕ. Представители России были лишены возможности излагать свои аргументы и возможные возражения", - пояснил он.

Парламентарий напомнил, что "убийство является тягчайшим преступлением против личности", а "Россия, в том числе устами президента, назвала это событие позорным и трагическим". "Мы так же к этому относимся, - заверил он. - И в любом случае российское законодательство при любом убийстве предусматривает тщательное расследование и судебное разбирательство".

В связи с этим по факту убийства Немцова было возбуждено уголовное дело, подчеркнул Башкин. "Это позволило воссоздать картину произошедшего, эта картина концептуально отличается от изложенной в докладе", - обратил внимание он.

"Несмотря на то, что состоялся суд и группа виновных уже отбывает наказания (осуждены пять человек на различные сроки лишения свободы - от 11 до 20 лет), расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела продолжается, в том числе и в отношении неустановленных лиц", - продолжил сенатор. "Поэтому выступающие абсолютно правы, что надо до конца довести расследование и найти виновных. Более того, уголовное дело продолжено, сроки продлены до 28 августа 2019 года", - добавил он. В этом контексте Башкин предупредил, что любое заявление до завершения уголовного разбирательства является давлением на следствие.

Сопредседатель партии "Парнас" Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

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