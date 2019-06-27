Прокуратура Венесуэлы начала расследование попытки госпереворота

КАРАКАС, 27 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Венесуэла начала расследование в отношении группы лиц, которые подозреваются в организации государственного переворота. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Тарек Вильям Сааб.

"Мы сообщаем, что Генпрокуратура начала уголовное расследование в отношении гражданских лиц и военных в отставке, которые были причастны к попытке государственного переворота, запланированной на 23-24 июня", - приводит слова Сааба Генпрокуратура.

В настоящее время под следствием находятся 13 человек. Они подозреваются в "терроризме, заговоре, покушении на убийство, госизмене и преступном сговоре". "Этой диверсионной группой руководил [лидер венесуэльской оппозиции] Хуан Гуайдо", - сказал Сааб. При этом оппозиционер не значится среди лиц, в отношении которых ведется расследование по этому делу.

В среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23-24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. По словам министра, Гуайдо знал и поддерживал эти планы.