В НАТО рассматривают новые меры контроля за вооружениями при утрате силы ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. НАТО рассматривает новые инициативы по контролю за вооружениями в качестве одной из мер в случае прекращения действия Договора по запрещению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая в четверг на Брюссельском форуме, организованном Германским фондом Маршалла.

"Мы приняли важное решение на заседании министров обороны о том, что, если Россия не вернется к выполнению договора, мы ответим. Мы рассматриваем разные меры, в частности, я упоминал конвенциональные возможности, противоракетную и противовоздушную оборону, учения, новые инициативы в сфере контроля за вооружениями и другие", - сказал он.

США 1 февраля объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД, потребовав для сохранения этого договора от России уничтожить несколько видов ее новейших ракетных систем, которые якобы нарушают положения договора. Россия отвергла все обвинения. Процедура расторжения ДРСМД рассчитана на шесть месяцев, таким образом со 2 августа договор утратит силу.